وزير الحج: "طريق مكة" تهدف لجعل رحلة الحجاج أكثر يسرا

نوه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بجهود جميع الجهات المشاركة في إنجاح مبادرة "طريق مكة" التي يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي بدعم وريادة وزارة الداخلية.

وقال بنتن، في تصريحٍ بهذه المناسبة، إن "طريق مكة هي مبادرة تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر يسرا وسلاسة، وذلك بإنهاء إجراءات القادمين في مطار القدوم، اختصاراً للوقت والجهد، وتيسيراً على الحجاج"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، التي دائماً ما توجه بضرورة ابتكار الخدمات المميزة، والسعي المستمر للتيسير على الحجاج والمعتمرين، وتوفير أقصى سبل الراحة لهم".

كما أعرب عن تقديره لجهود وزير الداخلية وجميع الجهات الشريكة من وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ووزارتي الخارجية والصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الجمارك.

وخلص الوزير في حديثه إلى أن المملكة العربية #السعودية تعمل على تطوير كل ما من شأنه جعل رحلة الحاج ميسرة، وتعمل كافة الجهات على تحقيق ذلك بابتكار وتطوير المبادرات اللازمة لذلك.