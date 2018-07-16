جازان.. إصابة شابين بشظايا مقذوفات حوثية

أصيب شابان سعوديان بجروح خطيرة، وطفل بجروح متوسطة، جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات حوثية، سقطت في محافظة العارضة بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني "باشرت مساء الأحد سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة".

وأضاف القحطاني أن المقذوفات "نتج عنها تعرض شابين سعوديين في العقد الثاني من عمرهما لإصابات خطيرة بالإضافة إلى تعرض طفل سعودي يبلغ من العمر 10 سنوات لإصابة متوسطة"، وفق المتحدث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتنفيذ تدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.