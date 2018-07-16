محكمة أميركية تعيد النظر بسجن قاتل المبتعث السعودي

قضت محكمة أميركية إضافة أربع سنوات سجن لـ "كولن أوبزورن" الذي أدين في قضية #قتل_المبتعث_السعودي حسين النهدي في أكتوبر 2016، في عيد الهالوين عندما وجه له القاتل ضربتين عنيفتين.

الجريمة التي بدأت بقتل من قِبل مجهول، قبل أن يتم استجواب شهود تم الاستدلال على الجاني في جريمة هزت أوساط المجتمع في ولاية ويسكنسون الأميركية.

النهدي المبتعث السعودي الذي يدرس على حسابه في إحدى الجامعات الأميركية، قبل أن ينضم للبعثة السعودية، هو أحد الطلبة المميزين وفق تقارير جامعته، والتي أعلنت عن مكافأة بقيمة 15 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن القاتل.

من جهته تحدث علي النهدي شقيق المبتعث المغدور، لـ"العربية.نت" قائلا إن "مكتب محاماة تم توكيله من السفارة يترافع في القضية ويتابع المستجدات، وهو يتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وآخر التواصل كان عن الجلسة في تاريخ 13 يوليو".

وبين النهدي أن تفاصيل الجلسة الأخيرة لم تصلهم بعد، لكنه يرى أن الحكم مخفف جداً في جريمة قتل بتعمد وإصرار، فزيادة أربع سنوات إضافية ومن قبلها سنتين ليصل المجموع 6 سنوات، قليلة جداً في قضية قتل".

وأضاف النهدي: "سنتابع هذا مع المكتب الذي عينته السفارة، لمعرفة تفاصيل الحكم، وكذلك السعي لتغليظ العقوبة ضد قاتل حسين النهدي".