"طريق مكة" يؤكد نجاحه من مطار كوالالمبور

عبر الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الإسلامية في ماليزيا، الدكتور مجاهد يوسف، عن شكره للسعودية على اختيار ماليزيا لتنفيذ مبادرة " #طريق_مكة ".

وقال مجاهد يوسف في حديث خاص لـ"العربية.نت": "تشرفت بحضوري حفل تدشين هذا البرنامج، الذي تشرفت #ماليزيا بكونها الدولة الأولى التي تقوم بتنفيذ هذه المبادرة، والتي بدأت العام الماضي بعدد محدود من باب التجربة، أما هذا العام فشملت جميع حجاج ماليزيا، البالغ عددهم 30 ألف حاج".

من جانبه، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، محمود حسين قطان، بنجاح التجربة التي تعتبر جزءا من الخدمات التي تقدم لتطوير خدمة الحج في كل مكان في العالم.

وأضاف: "إن اختيار ماليزيا لبدء تطبيق خدمة "طريق مكة" كان من خلال التواصل مع السفارة التي بدورها تواصلت مع الأجهزة الماليزية المختصة، حيث رحبت بالتعاون، ولله الحمد نجحت التجربة وسوف تكون هذه هي البداية لتطبيقها في العديد من الدول، والتي نأمل أن تلقى نصيبها من النجاح أسوة بنجاح تجربة ماليزيا".

فيما اعتبر رئيس الوفد السعودي اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في #السعودية، أن نجاح التجربة جاء بناء على إشراف ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حيث تم التأكد من كافة الإجراءات الخاصة بعملية سير الخطة للمبادرة، وآليات تنفيذها في الجانبين الماليزي والسعودي، عبر المسار المخصص الموحد بمطار كوالالمبور، فيما تعد ماليزيا الدولة الأولى في العالم التي تحظى بتنفيذ مبادرة "طريق مكة"، والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية دخول الحجاج عبر إصدار التأشيرات، وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية في مطار كوالالمبور مباشرة دون الحاجة إلى إجرائها حال وصولهم لأراضي السعودية.