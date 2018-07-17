السعودية.. إبعاد والدة عن طفلتيها المعنفتين للأبد

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عدم إعادة الطفلتين المعنفتين من قبل والدتهما بمدينة جدة، وذلك عقب إحالة الأم إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها.

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، الثلاثاء: "لن تتم إعادة الطفلتين إلى والدتهما نهائيّاً، لأنها تشكل خطراً عليهما، والآن يقوم فريق من الحماية الاجتماعية بدراسة حالة الأسرة، والبحث عن أسرة من عائلة الأب المنفصل عن الأم، بشرط أن تكون قريبة من الأب، لرعاية الطفلتين عقب انتهاء الإجراءات".

وأوضح أبا الخيل أن الحادثة وراءها خلافات أسرية واضحة، مضيفا: "الهدف الأول لفريق الحماية الاجتماعية كان التأكد من سلامتهما وصحتهما، ثم إبعادهما عن مصدر الخطر، وهو الأم، وتم أخذهما وإحالتهما إلى المستشفى، وهما بحالة صحية جيدة مستقرة".