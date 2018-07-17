شاهد سيدة تخنق طفلة رضيعة.. "اليوم أخليك تموت"

تجردت سعودية من الإنسانية لتتحول إلى وحش كاسر، وتقوم بتعنيف طفلة رضيعة، في صورة بشعة، عندما حاولت خنقها بيديها، وهي تردد "اليوم أخليك تموت".

وتداولت وسائل التوصل الاجتماعي المقطع، وطالبت بتشديد العقوبة ضد المرأة، التي ذكر مغردون بأنها أم الطفلة المعنفة، في حين ينتظر آخرون القبض عليها ومعرفة صلة القرابة ودوافع التعنيف.

وفي الوقت نفسه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن مركز بلاغات العنف الأسري تلقى بلاغ التعنيف ويتم الآن التدخل.

وقال أبا الخيل: "تم الطلب عاجلاً من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة، ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919".

إلى ذلك، وجه رئيس هيئة حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات النظامية مع جهات الاختصاص حيال القضية.