خالد بن سلمان: موقف شيوخ صعدة ينهي آمال إيران في اليمن

أعلن سفير المملكة العربية #السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن "رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة #صعدة لتواجد النظام الإيراني بالمحافظة موقف بطولي يعرّي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، وينهي آمال #إيران الثورية في #اليمن وأذرعها الإرهابية بالعالم العربي".

رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعده لتواجد النظام الإيراني بالمحافظه موقف بطولي يعرّي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقه وينهي آمال إيران الثورية في اليمن وأذرعها الإرهابيه بالعالم العربي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 17, 2018

وغرّد الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "وقفة شيوخ وأعيان محافظة صعدة وما عبروا عنه اليوم، من رفض التدخلات الإيرانية، وتمسكهم الراسخ بعروبة اليمن، هو رسالة هامة تؤكد مجدداً أن اليمن، وكما كان دوماً، عربي الهوية، يمن العروبة والحكمة عصيّ على محاولات الهيمنة الإيرانية".

كما أكد: "ستعمل المملكة وأشقاؤها من دول التحالف، فور انتهاء عمليات تحرير صعدة، على إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء والازدهار لأهلنا وإخواننا أبناء صعدة الكرام الذين لطالما عانوا من جور وظلم الميليشيات التابعة لإيران، فأمن ورخاء أشقائنا اليمنيين هو أولوية لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله".