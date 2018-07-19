للمرة العاشرة.. محمد عبده يطل على مسرح المفتاحة في أبها

يترقب عشاق الفن والطرب إطلالة فنان العرب #محمد_عبده على مسرح المفتاحة بمدينة #أبها جنوب غرب #السعودية، وذلك لإحياء الحفلة الجماهيرية مساء الخميس، تحت إشراف اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة.

ويعد محمد عبده الفنان السعودي الوحيد الذي غنى في جميع حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها منذ انطلاقته ١٩٩٨.

ويتوقع أن تعود الذكريات لتقول كلمتها في حفلة الليلة المنتظرة، إذ يرجح أن يقدم روائع أغنياته التي ارتبطت بالجنوب، وترسخت في ذاكرة إنسانها، لاسيما وأنه لم يترك معلماً سياحياً وجمالياً إلا وغازله بمقطوعات صاغتها أفواه الشعراء من المبدعين بعبارات ترامت بين أحضان الطبيعة.

وكان محمد عبده قد أعاد ذكرياته مع مسرح المفتاحة في تصريح صحافي العام الماضي قائلا : "لا يوجد مسرح مثيل لمسرح المفتاحة على مستوى الشرق الأوسط، وربما على مستوى أوروبا يتسع لـ٣٧٠٠ مشاهد، مشددًا على أن تنشيط الثقافة والفن على مسرح المفتاحة يعد أكبر رد على الدعاية الكاذبة التي يروج لها العدو، وتأكيدًا للأمن والأمان في كامل تراب الوطن حتى آخر شبر بالحدود الجنوبية".

في حين كانت أمانة مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير قد امتدحت مشاركة الهيئة العامة للثقافة في إثراء برنامج فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، وقالت: "إن ذلك يأتي متسقاً مع رؤية العمل المشترك بروح الفريق الواحد وبما يتيح للجميع المشاركة في إنجاح الموسم السياحي، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة".

وأكدت الأمانة على أن عودة فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلة جماهيرية للعام الثاني على التوالي ستمنح وهجًا خاصًا للمهرجان، نظرا لمكانته الجماهيرية الكبيرة على مستوى المملكة والوطن العربي عامة والمنطقة الجنوبية خاصة، وأعقاب نجاح حفلته العام الماضي التي تصدرت الترند العالمي، إضافة إلى الحفلة النسائية التي ستحييها الفنانتان وعد وهند".