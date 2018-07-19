هذه هي عقوبة المعتدين على رجال المرور في المدينة

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة حكما مبدئيا بالسجن 5 سنوات و1200 جلدة على المعتدين على رجلي المرور أثناء تأديتهما مهام عملهما خلال #رمضان الماضي.

وكان رجلا المرور يؤديان عملهما مساء الـ30 من رمضان الماضي ‏بأحد التقاطعات في ⁧‫ المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، عندما رفض المعتدون الالتزام بالمسارات المحددة وفق الخطة التنظيمية وتوجيه السائق لمسار آخر، لينهالوا عليهما بالضرب دون مراعاة لحرمة الوقت والمكان، أو اعتبار لسلطة الدولة التي يمثلها رجال الأمن، وأهمية المهام التي يؤدونها في مواقع مسؤولياتهم، بحسب بيان الأمن العام الذي صدر في حينه حول الحادثة.