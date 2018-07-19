وفاة ممرض الرياض متأثراً بإصابته بطلقات نارية

أكدت مصادر لـ"العربية.نت" في مستشفى الملك سلمان بالرياض، وفاة الممارس الصحي نايف اليامي الذي تعرض لطلق ناري في مواقف المستشفى قبل 9 أيام.

وأشارت المصادر إلى أن اليامي الذي أجريت له عملية جراحية يوم الحادث لم يفق من الغيبوبة حتى وفاته.

وكانت مصادر طبية ذكرت لـ"العربية.نت" في وقت سابق، أن رصاصة أصابته في الرأس من جهة اليسار وخرجت من الخلف، الأمر الذي تسبب في تهتك أنسجة الدماغ.

وتداول زملاء اليامي الخبر اليوم بحزن شديد لما يتمتع به زميلهم من أخلاق وروح عالية، كما أطلق المستشفى قبل يومين حملة للتبرع بالدم حملت اسم نايف اليامي، تفاعل معها الطاقم الطبي والإداري.