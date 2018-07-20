وزارة الحج: رابط جديد للقطريين بعد حجب السابق

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك #الحج هو كالتالي: https://qh1.haj.gov.sa، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh.haj.gov.sa، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.