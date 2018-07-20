محمد عبده يبدع بـ 13 أغنية ويطرب 3000 حضروا حفلة أبها

سارع أكثر من 3000 رجل وسيدة لحجز مقاعدهم داخل #مسرح_المفتاحة في مدينة أبها بعسير، لتمتلئ القاعة وتتناغم الإضاءات بصوت فنان العرب #محمد_عبده ، الذي جدد فيها أروع ذكريات حفلاته الفنية مساء أمس، وذلك تحت إشراف اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن #مهرجان_أبها يجمعنا.

وقد أطرب "أبو نورة" على مدى ما يزيد عن الثلاث ساعات الحضور الذي يتشوق لإبداعاته التي لا تنضب بـ 13 أغنية من روائعه، ومعظمها من القديم الذي ارتبط بوجدان محبيه.

وبدأ أولى أغانيه بـ"صوتك يناديني"، ثم "تأخرنا" و "جرح العيون" و"من يقول الزين"، مروراً برائعتيه اللتين ارتبطتا بالجنوب "يا سحايب" و"مثل صبيا"، فـ"العنا" و"لكل شيء أول وآخر" و"مذهلة" و"اختلفنا" و"اخطيت في حقي"، وعاد لرائعة جنوبية ثالثة "ظبي الجنوب"، وختمها بـ"مستجيب للداعي".

في حين تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفلة، لاسيما "تويتر"، حيث تصدرت الحفلة الترند بما يزيد عن ٤٥ ألف تغريدة حتى وقت كتابة المادة.

وكان فنان العرب قد أبدى سعادته بإحياء الحفلة، مشيراً إلى أن أسعد حفلاته الفنية الصيفية هي المقامة في أبها، والتي نادى الجميع بزيارتها والاستمتاع بأجوائها ومشاهدة إنجازاتها التنموية، قائلاً: "إن أبها البهية والحبيبة تدعو الجميع لزيارتها".

وأضاف: "لا أبهى من أبهى ولا عسير في عسير، التي يتوفر فيها كل وسائل الراحة والجو الجميل، ونحن نذهل من الانطلاقة القوية للحفلات، والقيادة وفرت كل سبل الترفيه، ولم يعد هناك لأي افتقار في هذا الجانب، وأن كل إنسان نال حقه منه".