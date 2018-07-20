هذا هو سر تألق فنان العرب على مسرح المفتاحة؟

رسم فنان العرب #محمد_عبده بصوته 13 لوحة طربية على مسرح #المفتاحة بأبها في ليلة كبيرة حضرها حوالي 3 آلاف من العشاق.

افتتح (أبو نورة) الحفلة بأغنية طربية ثقيلة "صوتك يناديني"، فأعطى شعوراً للجمهور بأنه لا هدنة مع الجمال في أبها، بعد ذلك غنى "تأخرنا" وهذه الأغنية للأمير بدر بن عبدالمحسن، ثم قدم مجموعة من أشهر أغنياته مثل: "رمش العيون" و"من يقول الزين"، و"العنا" واختلفنا" و"مذهلة" التي تفاعل معها الجمهور بإحساس عالٍ.

ومالت كفة فنان العرب نحو الأغاني المرتبطة بالجنوب على مستوى اللحن أو الكلمة فقدم الأغنية الشهيرة "مثل صبيا" وكذلك "ظبي الجنوب" و"ياسحايب أبها" و"يا مستجيب للداعي" التي اختتم بها الحفلة.

ويفسر المتابعون سر التجلي الواضح لفنان العرب عندما يغني على مسرح "المفتاحة" بارتباطه بالمكان الذي عاصر بناءه منذ البدايات وكان أحد مؤسسيه وشاهداً على عصره الزاخر وذكرياته التي لا تنسى.

ومن جانب آخر أعرب الفنان محمد عبده عن سعادته بالغناء في #أبها وقال في تصريح إعلامي: "لا أبهى من أبها ولا عسير في عسير، إحنا الليلة معاكم من المدينة الصيفية الجميلة، اللي الناس لازم يجوها، لأن فيها كل وسائل الراحة والجو الجميل"، مضيفاً: "اليوم نحن نسعد في بلدنا أن هناك مجالا للترفيه ونحظى بمميزات جميلة جداً هيأتها لنا الحكومة".

وامتدح فنان العرب أجواء أبها وأكلاتها وبين بأن الدولة قامت بجهود كبيرة في مجال دعم السياحة والترفيه.

يذكر أن حفلة #فنان_العرب كانت بدعم من الهيئة العامة للثقافة وتنظيم شركة روتانا.