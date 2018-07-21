السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يشهد منتصف شهر ذي القعدة الجاري، 27 يوليو الجاري، حدوث خسوف كامل للقمر، حيث ستكون الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم ومستوى واحد، فيدخل القمر خلف ظل الأرض لمدة 103 دقائق، يتحول خلالها القمر إلى اللون الأحمر في حال صفاء الجو، وإلى اللون الرمادي في حال العكس، ما يسبب ظلاماً على قرص القمر (البدر)، فيحدث أطول خسوف قمري كلي في القرن الحالي، حيث يختفي القمر خلف ظل الأرض.

وأوضح الباحث الفلكي في جامعة الملك عبدالعزيز، ملهم بن محمد هندي، في حديث لوكالة الأنباء السعودية، أنه سيتبع خسوف القمر المقبل، حدوث كسوف جزئي للشمس يحدث نهاية شهر ذي القعدة لكنه غير مشاهد في المملكة والدول العربية، إذ يُرى من القطب الشمالي والمناطق المحيطة به.

وقال الباحث هندي: تبدأ مراحل الخسوف مساء يوم الجمعة المقبل بدءًا من الساعة 9:24 مساءً، بخسوف جزئي حتى يكتمل دخول قرص القمر خلف ظل الأرض الساعة 10:30 ليلًا، ويستمر مدة 103 دقائق قبل أن يظهر نور القمر عند الساعة 12:13 بعد منتصف الليل، ويخرج القمر تماماً من منطقة الظل الساعة 1:19 بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف أنه بسبب مرور القمر بمركز ظل الأرض فإنه يستغرق وقتاً أطول حتى يخرج من خلفه، وهذا ما جعل خسوف شهر ذي القعدة الأطول خلال القرن الحالي بمدة 103 دقائق كاملة يكون فيها القمر خلف ظل الأرض.

وأشار إلى أنه سيشاهد هذا الخسوف سكان المملكة وجميع الدول العربية، وقارات: آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأميركا الجنوبية، وذلك بنفس التوقيت.

وأفاد أن القمر في الخسوف الكلي يُسمّى (القمر الدامي) بسبب تحوله للون الأحمر نتيجة انعكاس الضوء من الغلاف الجوي للأرض، وكلما كان الاحمرار زاهياً دل على صفاء الغلاف الجوي، وكلما كان قاتماً دل على تلوثه بالغبار أو آثار البراكين ونحوها.