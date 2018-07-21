خسوف كلي للقمر على السعودية والخليج..الأطول منذ 83 عاما

تشهد السعودية الأسبوع المقبل أطول خسوف للقمر منذ 83 عاماً، حسب ما أعلنه عضو "الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك" الدكتور خالد الزعاق.

وكتب الزعاق عبر حساباته في وسائل التواصل: "السعودية ستشهد الأسبوع المقبل وتحديداً يوم الجمعة 27-7-2018، أطول خسوف للقمر منذ 83 عاماً".

وأوضح الزعاق أن "الخسوف الكلي للقمر، سيستمر أكثر من 100 دقيقة، وسيشاهَد في نصف الكرة الأرضية بمستويات مختلفة، وفي السعودية والخليج سيتم مشاهدته كلياً، ويبدأ الخسوف عند الساعة 9:24 مساءً، وينتهي عند 1:19 صباحاً".

يذكر بأن خسوف القمر هي ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبيا (فيكون خسوفا جزئيا).