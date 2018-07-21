فيديو يرصد جهود الأمن للتصدي لخطر المخدرات خلال 6 شهور

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية في إطار تنفيذ مهامها لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية خلال النصف الأول من العام الحالي 1439هـ، من القبض على 1628 متهماً، منهم 604 سعوديين، إضافة إلى 1024 متهماً من 41 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم مهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية، نتج عنها إصابة 33 رجل أمن، ومقتل 10، وإصابة 21 من مهربي ومروجي المخدرات.

نتائج تنفيذ مهام #رجال_الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج #المخدرات والقبض على المتورطين فيها خلال النصف الأول من العام الحالي ١٤٣٩هـ.#واس pic.twitter.com/2RbMxrzABM — واس (@spagov) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي:

أولاً: 20.417.349 قرصًا من الإمفيتامين (كبتاجون).

ثانياً: 18 طناً، و197 كلغ من الحشيش المخدر.

ثالثـاً: 6 كلغ و528 غرامًا، و621 ملغ من الهيروين الخام.

رابعاً: 78 كلغ و719 غرامًا و205 ملغ من الهيروين غير النقي.

خامساً: 1 كلغ و724 غراماً، و450 ملغ من الكوكايين المخدر.

سادساً: 32 كلغ و17 غراماً، و23 ملغ من الشبو المخدر.

سابعاً: 19 كلغ و506 غرامات و260 ملغ من مادة الأفيون المخدر.

ثامناً: 1.962.044 قرصاً خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تاسعاً: 439 قطعة سلاح متنوع، و13.086 طلقة حية متنوعة.

عاشراً: بلغ إجمالي المبالغ النقدية 24.746.443 ريالاً.