لماذا غنت وعد لـ عتاب على مسرح المفتاحة؟

في أول إطلاله للفنانة السعودية #وعد على مسرح المفتاحة بأبها، غنت "جاني الأسمر" للفنانة "عتاب"، تكريما للفنانة الراحلة عتاب، بحسب ما أكدته وعد بقولها: "بما أننا في حفل نسائي ولأول مرة على مسرح المفتاحة، أود تكريم #الفنانة_عتاب".

وذكرت خلال المؤتمر الصحفي: "أنا سعيدة بتواجدي بحفلات الصيف. احتفالات #السعودية احتفالات رائعة" وبينت أنها صديقة الأغاني "السنغل"، ولديها أغنية جديدة ستنزل قريباً.

وعن التمثيل قالت: "خضت هذا المجال وفرضت تواجدي، لكن كما أنا، وأظل مطربة في الأساس".

وتابعت حديثها في المؤتمر: "ياحظنا بالقرارات الحكومية التي حدثت، وبالتغيير الجديد وبرؤية 2030، ولابد للسيدات أن يضعن أيديهن بأيدي بعض كي يكن واجهة خير".



بداية عسيرية

وبدأت الحفلة بإطلالة "وعد " بأغنية " عسير الخضرة ياحلوة" و"بنت السعودية" التي تغزلت فيها بمناطق المملكة، ثم أغنية "تقول الله يطعني"، وأغاني "يا أحلاهم .. وجاني الأسمر، مقدر ألومك، عينه رمني، أنا البارحة ما مسيت، وأنا بخير، تعبنا وضحينا، يا أسود، عاش سلمان، وسليم".



الفنانة هند: "جمهور الجنوب ذويق"

وكانت الليلة الطربية النسائية التي جاءت تحت إشراف اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن #مهرجان_أبها يجمعنا، قد جمعت الفنانة "هند" والتي بدأت إحياء الليلة الفنية بالعديد من الأغاني التي أطربت الحاضرات، وأوضحت هند: "أتمنى أن تكون هذه الحفلات بداية الغيث، وتستمر الحفلات بكافة مناطق المملكة، وجمهور الجنوب ذويق ومتحمس، وأنا سعيدة بتواجدي بالحفل".

وغنت الفنانة هند "يارحمان، يا اللي تحبون النبي، سهيل الجنوبي، بين العصر والمغرب، ظروف الوقت، من الآخر، وأنا البارحة" وغنت أغنيتين وطنيتين وهي "أنت ملك .. ويادار".