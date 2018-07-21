والد التوأم المعنف يفاجئ الجميع بموقفه تجاه طليقته

"هاتان ابنتاي، من لحمي ودمي، فكيف أتركهما لغيري" بهذا عبر اليمني والد التوأم المعنف "جود وجوري" اللتين ظهرتا في فيديو متداول، يٌظهر والدتهما وهي تقوم بتعنيفهما بالضرب والخنق، في حديثه لـ"العربية.نت"، مؤكداً رفضه التام لتسليمهما لأي أسرة حاضنة.

ونوه: "لا أشكك في نوايا الأسرة التي طلبت حضانة ابنتي، فهي أسرة كريمة وجزاها الله خيرا، ولن أنسى لها هذه الوقفة الطيبة، ولكني الآن لا أستطيع أن أترك ابنتي ولا أثق بأحد بعد ما بدر من الأم تجاه الطفلتين البريئتين، فهما لا حول لهما ولا قوة".

وأضاف: "أبلغت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة، عن رفضي التام لتسليم ابنتي لأي أحد، وأوضحت لهم أسباب عدم قدرتي اتخاذ مثل هذا القرار، وتعريض ابنتي لمزيد من المتاعب".

وقال: "قمت بزيارة الطفلتين في مستشفى الولادة بجدة، وهما تتلقيان الرعاية المميزة والكاملة، وهما الآن في أحسن حال وصحة جيدة، وأحمد الله أن ابنتي بعافية، وأنا مستعد لتحمل أية متاعب في سبيل أن أعيش مع ابنتي في أمان".

وفي معرض الحديث، كشف والد التوأم عن مشاعره المضطربة تجاه أمهما التي قامت بتعنيف التوأم، فقال: "لا أعرف ماذا أفعل، وماذا أريد، وكيف آخذ حق ابنتي، وأنا في يقيني بأن أمهما مريضة نفسياً، ولا أستطيع الآن البتّ في مقاضاتها أو مسامحتها".

وختم قوله: "إنني سأعمل على أن أستعيد ابنتي، وأحاول بما في وسعي رعاية (جود وجوري) كأي أب يمكن أن يكون مسؤولاً عن حماية أطفاله".