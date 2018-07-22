المسار الإلكتروني متاح لحجاج الداخل حتى هذا الموعد

أكدت وزارة الحج والعمرة أن الفرصة لا تزال متاحة للتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى يوم 7 ذو الحجة.

وتواصل وكالة الوزارة لشؤون الحج زياراتها الميدانية لإسكان الحجاج بمكة للتأكد من جاهزيتها والاطلاع على خدمات ضيوف الرحمن.

إلى ذلك، حذر عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي من حملات الحج الوهمية، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتسجيل الحج فقط عبر موقع وزارة الحج والعمرة في ⁧‫المسار الإلكتروني.

وأوضح القرشي أن بعض البسطاء يقعون ضحية لاستغلال ضعفاء النفوس الذين يروجون لحملات وهمية وغير رسمية، الأمر الذي يكبدهم خسائر مالية ويحرمهم من أداء الفريضة.

وكشف القرشي أن هناك ٢١٦ ألف مقعد على البوابة الإلكترونية للحج المخفض والميسر والعام.

وأوضح أنه منذ بدء التسجيل في البوابة الإلكترونية غرة ذو القعدة وإلى اليوم تم الحجز المؤكد لـ 133 ألف مقعد بينما المتبقي ٨٣ ألف مقعد على البوابة.

وأفاد القرشي بأن هناك 6 فئات تبدأ بفئة الميسّر ب ٣٥٠٠ ريال وحتى فئة الأبراج بـ ١٥ ألف ريال.

وأشار إلى أن برنامج الحج العام بالمخيمات، وبرنامج الحج منخفض التكلفة، وبرنامج الميسّر متاحة لجميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وشدد على أن الإجراءات الإلكترونية ساهمت في حماية الناس من الحملات الوهمية.