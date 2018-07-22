عالم رياضيات سعودي أذهل هارفرد.. وهذا لقبه في أميركا

اشتهر سعودي كأحد علماء الرياضيات في عصره، وتخرج على يديه آلاف الطلاب على مستوى العالم ما بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة هارفرد إحدى أعرق الجامعات في العالم.

الدكتور "علي الدفاع" الذي ساهم في وضع مناهج الرياضيات في #السعودية قبل نحو 40 عاماً، كما أثرى المكتبة العربية بـ 49 كتاباً تدور معظمها حول الرياضيات، حتى أُطلق عليه علماء الرياضيات في أميركا لقب "ملك التكامل"، وحينما كانت تطلق مسابقات التفاضل والتكامل في الرياضيات، كانت الشروط أن لا يكون الحل من "ملك التكامل" وهم يقصدون الدكتور الدفاع.

"العربية.نت" التقت البروفسور علي الدفاع بمنزله في مدينة الخبر –شرق السعودية- بعد أكثر من 37 عاماً قضاها في التدريس قبل أن يتقاعد في 2008، وهو يعيش وفق ظروف صحية بعد أن تجاوز عمره الثمانين عاماً.

والدتي كانت الانطلاقة

يتذكر الدكتور علي الدفاع في حديثه مع "العربية.نت" بدايته حيث ولد في عنيزة، وكيف تلقى تعليمه، وكيف كانت والدته تطلب منه أن يرفع صوته أثناء حله لمسائل رياضية بسيطة، وتقول له: "إذا صعبت عليك مسألة فلترجع لي".

يقول الدفاع: "كنت ألبي طلب والدتي، وأرجع لها فيما استصعب علي في طفولتي، وكانت تحل لي، وأتذكر كيف كانت والدتي تكافح في سبيل لقمة العيش قبل نحو 70 عاماً".



ماذا قال الملك سعود لـ"الدفاع"

ويستطرد "الدفاع" حديثه، وكيف حصل على الثانوية العامة بتفوق وقد برع وبرز في الرياضيات، وحينما قدم للسلام على الملك سعود قبيل ابتعاثه، وعندما عرف بنفسه وقال: "أنا علي الدفاع" فصافحه الملك سعود بحرارة كبيرة معتزاً به، وقال له: "سترعى العقول في بلدك ونحن نفتخر بك".

انطلق "الدفاع" في ذكرياته التعليمية، ليحصل على البكالوريوس من جامعة ولاية أوستن عام 1967، والماجستير من جامعة تكساس عام 1968، والدكتوراه من جامعة فاندريبلت في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود إلى السعودية ويعمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتذكر رفضه كل المصاعب الإدارية، بعد قطعه الوعد مع الملك سعود أن يستمر مدرساً رغم استلامه رئاسة قسم العلوم الرياضية وعمادة كلية العلوم في جامعة الملك فهد في عام 1974.

مشوار حياته العملية

عمل في عام 1980 أستاذاً لجامعة الملك سعود بالرياض، وكذلك لجامعة هارفرد، وعُين رئيساً للاتحاد العربي للرياضيات والفيزياء على فترتين، ولم يكتف بالتدريس، بل أثرى المكتبة العالمية بالبحوث حول الرياضيات والفيزياء، وإسهامات العرب والمسلمين في هذا المجال، فألف 49 كتاباً لا تزال مرجعا في هذا المجال.

وأسهم "الدفاع" في وضع المناهج السعودية في الرياضيات، وكان يستخدم أسلوب التطبيق بالأمثلة البسيطة، لتسهيل الرياضيات وقبول هذه المادة الصعبة.

ويحظى "الدفاع" بحب كبير من قبل طلابه الذين مروا عليه في مجال الرياضيات في جامعة البترول والمعادن وجامعة الملك سعود وهارفرد، الجامعات التي درس فيها الدفاع في فترات من حياته العملية.