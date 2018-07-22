تحذير للسعوديين.. لا تذهبوا لهذا الفندق

حذر السفير السعودي في إندونيسيا، الدكتور أسامة الشعيبي، المواطنين السعوديين من السكن في فندق "اكاسيا" عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها: "تحذير من الإقامة في فندق اكاسيا "THEACACIA" بمنطقة منتنق في مدينة جاكرتا لكثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات".

وقال: "السعوديون يحبون السياحة في إندونيسيا، ولكل فئة موسم مخصص، فالشباب يحضرون في أوقات معينة، والعوائل في العطلات الرسمية والمدرسية، ويقدر عدد السياح هذا العام بـ 166 ألف سائح سعودي، بعد أن كانوا في الأعوام الماضية 240 ألفا، وكان السائح السعودي يتجه إلى جاكرتا والجبل، والآن يذهب إلى مواقع أخرى مثل جزيرة بالي التي سميت جزيرة الملوك".

وأضاف الشعيبي: "اختلفت الثقافة لدى السائح السعودي في العديد من الأمور، وصار يعي إشكاليات الرشاوى والابتزاز والسرقات"، مؤكداً أن السفارة تتابع كافة شؤون السائح السعودي.

وتابع: "الوعي يتزايد يوما بعد يوم، ونحن نعمل مع السائح السعودي كفريق واحد، وعالجنا أمورا كثيرة في المواقع الرسمية، خاصة في المطار، ونحن نقول للسائح أن لا يدفع وأن عليه الانتظار والاتصال بالسفارة عند تعرضه لأي اعتداء أو ابتزاز، فأنت تحمي نفسك وتحمي غيرك بالتبليغ، ونحن نستقبل الشكاوى على مدى 24 ساعة، وتم علاج حالات كثيرة، وأوصلنا الأمر للجهات الأمنية".

وعن تفاصيل الشكاوى ضد الفندق، أوضح السفير أنه يقوم بالتحقق بنفسه من صحة الشكاوى، وقد وصلت العديد منها عن هذا الفندق، خاصة سرقة صناديق الأمانات، وهذا أمر غير مقبول، وكان لابد من التحذير حتى لا يتجه السياح إلى هذا المكان، ولكي يعي أصحاب الفندق أن تصرفاتهم محسوبة، وأنهم سيخسرون عملاءهم بسبب تكرار السرقات، وقد وصلتني أكثر من 5 شكاوى، ما يؤكد أن الأمر صحيح، وأن ثمة صلة بين السارقين وإدارة الفندق".