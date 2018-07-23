بالصور.. تحطيم لوحات فنية بمعرض "داون تاون" بالسعودية

اشتعل غضب الفنانين التشكيليين المشاركين في معرض "داون تاون"، الذي أقيم في مركز الأمير سلطان الحضاري، ضمن فعاليات صيف خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، إثر تفاجئهم بتناثر لوحاتهم ليجدوها محطمة على الأرض على الرغم من مشاركتهم المجانية دعماً للسياحة في المنطقة.

فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، لقطات تعبر عن حزن الفنانين والفنانات لما حدث من استهتار بلوحاتهم، وكتبوا عبر وسم #اتلاف_لوحات_ فنانين_الداون_تاون، معلومات عن مشاعر الحزن والاستياء من تعامل المنظمين تجاه لوحاتهم، وفي مشهد غير لائق قاموا بانتشال لوحاتهم من بين الركام.

إلى ذلك، كشف عضو اللجنة السياحية بمحافظة خميس مشيط ورئيس اللجنة الإعلامية خالد آل مريط عن "أن ما حدث صدمنا جميعًا، وهو استهتار من الشركة المنظمة والمشغلة للبرنامج، وتم الوقوف عليه بناء على توجيهات محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، وجرى تحرير محضر بما حدث حفظًا للواقعة".

وأضاف آل مريط: "تم رفع لوحات فنية مهملة، وسيتم التعامل مع ذلك حسب النظام، ودعا جميع المتضررين لمراجعة مقر لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وتقديم شكوى رسمية بالأضرار الواقعة، وإرفاق العقد ما بين الشركة المنظمة والفنان، وسيتم إكمال الإجراءات اللازمة حسب النظام المتبع".

وطالبت الفنانة التشكيلية وصايف آل إبراهيم بإعادة 18 لوحة فنية تابعة لها، وقالت: "اتفقت وعدد من الفنانين والفنانات على تقديم شكوى لإعادة جميع اللوحات الفنية التي تم الإضرار بها، ومحاسبة المتسبب، وتواصلنا مع محامٍ بهذا الشأن".

بينما بثت الفنانة روان التركي، فيديو لما لحق باللوحات من دمار شامل، وقالت في تغريدة لها: "شاركت بـ 24 لوحة في المعرض، ووقت التسليم 6 لوحات، وفقدت 17 لوحة، وقد شاركت في الفعالية بدون مقابل، وهل وجود مطر مبرر لما أصاب اللوحات؟".

وكتبت إحدى الفنانات: "بأي حق أشوف عملي اللي تعبت عليه، وسهرت عليه بهذا الشكل"، مؤكدة أن الضرر كبير.. مادي ومعنوي، بينما تحدث الفنانون والفنانات عبر الهاشتاغ عن متاعب العمل الإبداعي والفكرة والتنفيذ، معبرين عن استيائهم وحزنهم الشديد لما أصاب إنتاجهم الفني.