زواج يتحول لمأتم بالسعودية.. رصاصة تنهي حياة أخت العريس

تحول حفل زواج شهدته قرية "مزهرة" في جازان جنوب غرب السعودية، إلى مأتم ليلة أمس إثر وفاة امرأة وإصابة أخرى نتيجة خطأ أثناء إطلاق الأعيرة النارية في عادة تلازم معظم الزواجات في المنطقة الجنوبية.

ووفقاً لمعلومات "العربية.نت" فإن المرأة التي لقيت حتفها بالرصاص هي شقيقة العريس، وتدعى "مدى الحكمي"، والأخرى التي ترقد في المستشفى هي زوجة شقيق العريس.

إلى ذلك شددت إمارة منطقة جازان على التأكيد بمنع استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة التي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأوضحت عبر المتحدث الرسمي بالنيابة، علي الجبيلي، الذي أشار إلى توجيه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى جميع المحافظات والمراكز والجهات المعنية، بالتأكيد على المشائخ والعرائف بتوعية المواطنين بأن مثل هذه التصرفات تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام.

وأكيد الجبيلي على ملاك قصور الأفراح، الإبلاغ عن أي مناسبة أو حفل يتم فيها إطلاق النار لتطبيق الأنظمة والتعليمات على المتسبب.