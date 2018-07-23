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سفير المملكة ووزير الأوقاف اليمني يبحثان موسم الحج

المصدر: دبي - العربية.نت
السفير السعودي لدى اليمن (يمين) ووزير الأوقاف اليمني
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بحث #السفير_السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، مع وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية اليمنية، الدكتور #أحمد_عطية، ترتيبات وتحضيرات موسم #الحج القادم.

ونقل الوزير اليمني للسفير السعودي شكر وتقدير القيادة السياسية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لقيادة المملكة على التسهيلات والتعاون المستمر في مسيرة الحج اليمني ومواقف المملكة الصادقة مع اليمن في كل المجالات.

وقدم الوزير خلال اللقاء الشكر من وزارة الأوقاف للسفارة #السعودية والسفير على التعاون الإيجابي مع بعثة الحج اليمنية لحل كل الصعاب وتمكين اليمنيين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته وإشادته بحجم النجاحات التي حققتها #وزارة_الأوقاف_اليمنية في موسم الحج العام الماضي وأيضا خلال العام الحالي، وكذلك دور الوزارة الفكري والدعوي في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته في اليمن من خلال التوعية والمنبر، ودعم الشرعية الدستورية في اليمن.

كلمات دالّة

#وزارة الأوقاف اليمنية, #الحج, #السفير السعودي, #السعودية, #أحمد عطية

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