سفير المملكة ووزير الأوقاف اليمني يبحثان موسم الحج

بحث #السفير_السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، مع وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية اليمنية، الدكتور #أحمد_عطية، ترتيبات وتحضيرات موسم #الحج القادم.

ونقل الوزير اليمني للسفير السعودي شكر وتقدير القيادة السياسية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لقيادة المملكة على التسهيلات والتعاون المستمر في مسيرة الحج اليمني ومواقف المملكة الصادقة مع اليمن في كل المجالات.

وقدم الوزير خلال اللقاء الشكر من وزارة الأوقاف للسفارة #السعودية والسفير على التعاون الإيجابي مع بعثة الحج اليمنية لحل كل الصعاب وتمكين اليمنيين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته وإشادته بحجم النجاحات التي حققتها #وزارة_الأوقاف_اليمنية في موسم الحج العام الماضي وأيضا خلال العام الحالي، وكذلك دور الوزارة الفكري والدعوي في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته في اليمن من خلال التوعية والمنبر، ودعم الشرعية الدستورية في اليمن.