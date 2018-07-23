مهرجان العسل الدولي في الباحة.. ألوان وعطور

يواصل #مهرجان_العسل الدولي السعودي في نسخته الحادية عشرة بمنطقة #الباحة، فعالياته المنوعة المقامة في منتزه الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان. ويضم المعرض أكثر من ثلاثين ركناً يعرض فيها 30 نحالاً منتجاتهم.

وقال النحال علي بن عبدالله العُمري إنه توجد أنواع مختلفة من العسل مثل #السدر و #الطلح والسمر والسلم والضهي وكداد والصيفي والسحاة والبرسيم والربيعي والحمضيات والطلح وغيرها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُمكن تمييز هذه الأنواع من خلال اللون إذ يميل السدرة إلى الأشقر الأحمر، والشوكة لونها يميل إلى الأسود، فيما ينفرد عسل المجرى باللون الأبيض ويعتبر نادراً.

وتتميز أنواع العسل بالشذى الخاص والنكهة وهذه الميزة تساعد على معرفة النوع بشمه وذوقه، وتسود في كل أصناف العسل رائحة خاصة يحددها المنبع الأصلي النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه.

وذكر النحال متعب بن أحمد الغامدي، أحد خريجي معهد جمعية النحالين بالباحة، أنه التحق بالمعهد في دورته الثالثة، وحصل على دعم خمسة خلايا ومستلزمات النحل، بالإضافة إلى المعلومات التي تختص بالنحل وجني العسل، مشيراً أنه واصل العمل في هذا المجال والآن يملك قرابة 80 خلية منتجه لكافة أنواع العسل.

وأشار النحال ناصر بن سعيد الغامدي، الذي شارك في مهرجان العسل الدولي منذُ بدايته حتى موسمه لهذا العام، إلا أنه استطاع أن يكوّن خلطات تندمج مع العسل عبارة عن مجموعة من المكسرات، إضافةً إلى غذاء ملكي مركز وعنبر وصمغ النحل، مؤكداً أن هذه الخلطة لا تؤثر على العسل وشارك بها في مسابقات دولية.

ومن جهته، استعرض المشرف على تنظيم المهرجان، عبدالله بن محمد الزهراني، فعاليات وأنشطة المهرجان التي تتضمن خيمة معرض للعسل، وفعاليات المسرح المتنوعة، وركن أصدقاء العسل، ومعرض التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، والحرفيين وعروض الفنون الشعبية، ومقهى العسل وبيت الشعر والضيافة، وركن الطفل والسائح الصغير، بالإضافة إلى مرسم للجداريات وقطار العسل وعروض الدمى والألعاب والدراجات النارية، وركن مخصص للبريد السعودي بالمهرجان حيث تمكن من شحن قرابة 3 أطنان من العسل منذُ الافتتاح حتى الآن.