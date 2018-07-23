آخر لحظات سعودية قضت برصاصة في حفل خطبة

لم تعرف المتوفية #مدى_صغير_الحكمي أنها في تلك الليلة ستلقى حتفها من رصاصة طائشة، صادرة من رشاش زوج شقيقتها، وقبل أن تخرج لحضور حفل الخطبة أوصت والد زوجها بالاعتناء بطفلتيها: غلا، عامان، وريم، 9 أشهر، وذهبت لحضور حفلة ملكة أخوها، حينها لقيت حتفها برصاصة قاتلة، وإصابة ابنة خالتها ماجدة إدريس حكمي برصاصتين أثناء سيرهن في الشارع بالقرب من بيت العروسة.

هذا ما أكده حسن حكمي والد زوج المتوفية في حديثه لـ"العربية.نت" قائلا: "ما حدث هو قضاء الله وقدره، وليس لنا حيلة في الأمر، كانت سيرتها حسنة في الأسرة ومخلصة لبيتها وزوجها وبناتها، ورأيتها قبل الواقعة بساعات، وكانت توصيني بريما (أنت مسؤول عنها)".

وأكد أن قرية "مزهرة" في جازان جنوب غرب #السعودية، تبعد 20 كلم عن جازان، مبيناً أن الرمي في الاحتفالات يعتبر من تقاليد الآباء والأجداد، وهي عادة موجودة، وهناك تعليمات بمنعها، ولكنها إرادة الله".

وذكر أن ما حدث كان بين أقارب متحابين وعائلة واحدة، هي عائلة الحكمي، وأن الحفل تحول لمأتم، والحمد لله على كل حال، فرامي الرصاصة لا يعلم، وما حدث هو خطأ، وهو متأثر جداً بالحادثة.

يذكر أن المرأة التي لقيت حتفها بالرصاص هي شقيقة العريس، وتدعى مدى الحكمي، والأخرى التي ترقد في المستشفى وهي زوجة شقيق العريس.

إلى ذلك، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أن مركز الشرطة تلقى بلاغًا عن إطلاق نار في حفل زفاف بالجهة الشرقية من قرية مزهرة نتج عنه وفاة مواطنة، ٣٣ عاما، وإصابة أخرى، ٣٠ عاما، بطلقتين ناريتين.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن يبلغ من العمر ٣٩ عاماً، حيث بادر بتسليم نفسه، وأقر بإطلاق النار أثناء خروج النساء بعد انتهاء الحفل، وذلك تعبيراً عن فرحته بهذه المناسبة، ما أدى إلى سقوط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي، وقد جرى إيقافه وتحرير السلاح المستخدم وإحالة القضية للنيابة العامة.

إلى ذلك، شددت إمارة منطقة #جازان على منع استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة التي تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأعلنت إمارة منطقة جازان عبر المتحدث الرسمي بالنيابة، #علي_الجبيلي، عن توجيه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى جميع المحافظات والمراكز والجهات المعنية، بالتأكيد على المشايخ والعرائف بتوعية المواطنين بأن مثل هذه التصرفات تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.