الملك سلمان يمنح طالبين توفيا غرقا وسام الملك عبدالعزيز

منح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الطالبين جاسر اليامي وذيب اليامي، اللذين توفيا غرقاً في ولاية ماساتشوستس الأميركية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أميركيين من الغرق، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما، تقديراً لما قاما به من عمل بطولي.

جاء ذلك خلال استقباله ذوي الطالبين في جدة اليوم، معرباً عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، معتبرا تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملاً إنسانياً.

ولقي المبتعثان السعوديان حتفهما غرقاً في #نهر_تشكوبي في ولاية ماساتشوستس الأميركية عند محاولتهما إنقاذ طفلين سحبتهما أمواج النهر.