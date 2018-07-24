تدريب بحري سعودي مصري إماراتي أميركي في البحر الأحمر

انطلقت في مياه البحر الأحمر بمصر فعاليات التدريب البحري المشترك " #استجابة_النسر_2018 " والذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من #السعودية ومصر وأميركا والإمارات ويستمر لعدة أيام.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إن كلا من الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية يشاركون في المناورات بصفة مراقب مضيفا أنه يأتي استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.

وذكر أن فاعليات التدريب البحري بدأت بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان، والتعرف على أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

وقال إنه سيتم التدريب على مهاجمة الشواطئ والإبرار على الساحل، وإجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.