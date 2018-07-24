خالد عبدالرحمن يغني في صلالة بعُمان

يستعد #الفنان_خالد_عبدالرحمن لإحياء #حفلة_غنائية يوم 26 يوليو الجاري ضمن فعاليات #مهرجان_صلالة السياحي 2018 بـ #سلطنة_عمان، في حين ستنقل قناة عمان الحفل على الهواء مباشرة.

وارتبط الفنان خالد في السنوات الأخيرة بمهرجان صلالة، الذي شارك فيه للمرة الأولى عام 2002، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة في السلطنة.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تكون الحفلة القادمة لخالد في السعودية ضمن الحفلات المقررة لعيد الأضحى المبارك، في ظل مطالبات واسعة من جمهور "مخاوي الليل" للجنة الفنية في هيئة الثقافة إدراج "أبو نايف" من ضمن المشاركين في العيد، لا سيما وأن اللجنة أكدت في وقت سابق أنه جرى بينها وبين عدد من الفنانين تواصل من أجل التنسيق لحفلات العيد المقبل.

يذكر بأن مهرجان صلالة السياحي، هو مهرجان سنوي يقام في ولاية صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان ويقام في فصل الخريف من كل عام، في الوقت الذي تزخر فيه صلالة بمقوّمات سياحية فريدة من القلاع والحصون والعيون والشـواطئ الزاخرة بالرمال الذهبية اللامعة، وفيها الجبال الشاهقة والسهول والصحارى، وقد شهدت مسارحه غناء نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب عليها.