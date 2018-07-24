وصول أكثر من 185 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد #الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الاثنين، 185 ألفا و360 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن أكثر خمس جنسيات متواجدة في المدينة المنورة من الحجاج على النحو التالي: 42 ألفا و283 إندونيسيا، 38 ألفا و387 هندياً، 22 ألفا و360 باكستانياً، 12 ألفا و66 تركيا، و10 آلاف و650 إيرانياً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت الإحصائية أن إجمالي المتبقين في المدينة 159 ألفا و599 حاجاً، ومن المتوقع قدوم 24 ألفا و378 حاجاً يوم غد، على النحو التالي من إندونيسيا 6490، ومن الهند 4059، ومن باكستان 3278، ومن نيجيريا 2603. كما أوضح التقرير اليومي أن نسبة انشغال المساكن الخاصة بالحجاج 48%.