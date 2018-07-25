شاهد.. "أخوان أم فهد" أول مسرحية عائلية بعسير

يشهد مسرح المفتاحة، يومي الخميس والجمعة، عرضين لمسرحية "إخوان أم فهد"، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية السياحية في منطقة عسير، ضمن مهرجان أبها يجمعنا.

كما سيشهد العرضان إتاحة الفرصة لحضور العائلات والأفراد، وينتظر أن يتواجد فنانون وفنانات من نجوم #الكوميديا_الخليجية على حد سواء، ومنهم الفنانة هيا الشعيبي وسعاد علي ونورة العميري، إلى جانب مجموعة من #الفنانين والفنانات المميزين من #السعودية والذين أتيحت لهم الفرصة وتمكنوا من إثبات قدراتهم الفنية العالية وجدارتهم بالظهور في مثل هذه العروض التي تشهد تواجد أسماء فنية.

يذكر أن محتوى المسرحية الكوميدية تتناول مواضيع متنوعة، بنكهة تشتت الإخوان وعقوق الوالدين، إضافة إلى الوطنية، وسبق أن تم عرض العمل في المنطقة الشرقية وتحديدا في الأحساء وحقق نجاحا كبيراً.