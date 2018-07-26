شاهد.. سعوديات يمارسن "الكانغو" عبر قفزات راقصة 

تصطف عشرات الفتيات #السعوديات للتدريب على #رياضة_قفز_الكانغو، ينفّذن باندفاع تعليمات المدربة لإتقان أساسيات رياضة قفز الكانغو من ارتداء الحذاء الخاص بها والسير به والسيطرة عليه، ويقفزن مثل الكانغر، في الخطوة والقفز تجمعهن حركات رياضية وقفزات راقصة تتوافق فيها الموسيقى والحركة، حيث تجد أجسادهن لغتها الخاصة، ويتحركن في تناغم استثنائي دقيق بين الإيماء والنغمة الموسيقية.

وتبدي الفتيات اندفاعاً لافتاً في ممارسة هذه الرياضة، باستخدام حذاء رياضي شبيه بأحذية التزلّج، يجعل المتدربات في حالة وثب وارتداد دائم، يساعد على القفز أثناء الرياضة المطورة بشكل أساسي لإعادة التأهيل، ويتكون الحذاء من غلاف خارجي صلب، وسطح داخلي، وقاعدة مطاطية. قفز الكانغو رياضة جديدة بدأت تنتشر بسرعة في عدد كبير من الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وتجمع هذه الرياضة بين القفز على وقع الموسيقى والحركات الجسدية المتناغمة، وتتمتع ممارساتها بلياقة كبيرة تسمح للفتيات بالقيام بالتمارين، حيث تعتبر من رياضات قوة التحمل التي تساعد على التمتع بالصحة ورفع اللياقة البدنية، فضلا عن أنها من الرياضات التي تجلب المتعة أثناء ممارستها، وتزيد الثقة بالنفس.

وفي السنوات القليلة الأخيرة، توجهت الفتيات السعوديات إلى أنواع جديدة من فنون الرياضة، آخرها كان قفز الكانغو، وتشارك في هذه الرياضة فتيات سعوديات، حيث يعززن قدراتهن على تفريغ الطاقة والترفيه، ويطوّرن مهارات أجسادهن للتعبير عن أنفسهن من خلال قفزات الكانغو الراقصة، تجمعهن لغة تواصل وانضباط، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

وتصف مدربة الكانغو شريفة العيد في حديثها لـ"العربية.نت" رياضة قفز الكانغو بأنها رياضة الجسم الكامل التي تقوم فيها كل أجزاء الجسم بالحركة، ما يعكس المنافع على الجسم ويزيده قوة وخفة في الحركة والسرعة والتوقيت والإيقاع. كما لها تأثير متوسط يزيد من كثافة العظام والمفاصل، ويتم تخصيص حصص لياقة بدنية لهذا النوع من التمارين في نادٍ رياضي بمدينة الخبر. تمتزج فيه القفزات المتناغمة مع تمارين كارديو تبتعد فيها الفتيات عن الملل ليشعرن وكأنّهن في حفل راقص. هي طريقة رائعة ليس فقط لخسارة الكيلوغرامات الزائدة، وإنّما لشد ونحت أجسادهن، وتساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية، وتعمل على تقوية العضلات، وتنشيط القلب والأوعية الدموية.

وتزخر النوادي الرياضية بأنواع متعددة من التمارين والتدريبات التي تتطور باستمرار وتتنافس في تقديم الحصص الرياضية وتوفير أفضل الآلات والتجهيزات التي توفر فرصة أكبر للمتدربات، مع الحرص على سلامتهن وحمايتهن من الإصابات.