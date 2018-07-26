شمعة تقضي على حياة عريس سعودي في شهر العسل

لم يكن #مرتضى_يوسف_سهيل_الخلف يعلم أن الشمعة الأخيرة التي أوقدتها عروسه في شقته بالأحساء شرق #السعودية، ستكون سبباً في حريق هائل التهم عش الزوجية خلال شهر العسل، لتنتهي حياته متأثراً باختناق من #الحريق نفسه.

ويروي والده عن الواقعة قائلا: "عمر مرتضى 26 عاما، وتمت الخطبة في شهر رجب الماضي، والزواج قبل 27 يوما فقط، وآخر لقاء جمعه بابنه على وجبة العشاء في منزله، ثم ذهب مرتضى لغرفته لكي يخلد إلى النوم، وكانت زوجته قد سبقته للذهاب إلى الشقة، ثم فوجئت باتصاله ليخبرني عن وجود حريق، ولم يتمكن من السيطرة لأن الشقة كانت مغلقة".

وتابع: "سبب الحريق هو شمعة، وفقاً لما أوضحه الدفاع المدني، حيث إن الشمعة وقعت على دولاب للأحذية، والتأثر الكبير كان بسبب الاختناق من الدخان".

وأضاف أن زوجته الكاظمية ترقد الآن في المستشفى في قسم العناية المركزة، لتأثرها بالدخان، وتأثر الرئتين لديها.

واستطرد: "إن مرتضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديه إعاقة ذهنية بسيطة، وهذا لم يؤثر على قبول زوجته التي وافقت عليه، وهو إنسان سوي ويعتمد على نفسه، ويعمل في أحد مصانع التمور في الأحساء، ولا يحب الكسل والخمول، كما أنه إنسان محبوب من الناس، وكذلك زوجته التي لم تتردد بالقبول به".

وأردف: "قبل 5 أيام من الحادثة، ذهبنا إلى المدينة المنورة في زيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام".

وقال ومشاعر الأسى في صوته: "ما حصل هو قضاء وقدر، ونحن من المؤمنين والصابرين، ونسأل الله أن يكتبه من الشهداء، وليس أمامنا سوى الرضا والصبر وطلب الأجر من الله، وما حدث هو فاجعة، ويعلم الله كم سعينا لإسعاده وراحته".

وذكر أنه ناشط اجتماعي، ومتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية وأسر التوحد السعودية، واللجنة الاجتماعية بالشعبة بمحافظة #الأحساء، وأن زواج مرتضى كان في الرابع عشر من شهر شوال الماضي في قرية الشعبة بمحافظة الإحساء، ضمن احتفالاتها بزفاف 106 عرسان وعروسات في مهرجان الزفاف الجماعي الـ27 ، وكان أحد فرسانه الشاب مرتضى، حيث تم زفافه وسط أفراح الجميع بمشاركة أبناء قريته الواقعة شمال الأحساء.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبد الهادي الشهراني، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ( ٢٣:٢٩) من مساء يوم الأحد، يفيد بنشوب حريق في صالة شقة سكنية بالطابق الثالث بمبنى مكون من ثلاثة طوابق بحي الشعبة، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن نشوب حريق وكثافة دخانية شديدة في داخل الشقة، وتمكن رجال الدفاع المدني عند الوصول من إخراج رجل يبلغ من العمر ٢٦ عاماً، وسيدة تبلغ من العمر ١٩ عاماً، وهما في حالة إغماء وسط كثافة دخانية شديدة، وتم نقلهما بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، وتبلغنا من المستشفى بوفاة الرجل أثناء تقديم الإسعافات له بغرفة الطوارئ، رحمه الله، وأدخلت المرأة للعناية المركزة بعد استجابتها، علماً أن فرق الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه في حينه، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة الأسباب.