الجمعة.. خسوف للقمر على السعودية لمدة 103 دقائق

كشف عضو "الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك" الدكتور خالد الزعاق، لـ"العربية.نت" عن أن الخسوف اليوم الجمعة سيكون خسوفا كاملا، وسيبدأ في #السعودية عند تمام الساعة التاسعة والثلث، وينتهي في تمام الواحدة والثلث.

وذكر الزعاق أن هذا الخسوف المشاهد بالعين سيستمر لمدة 103 دقائق، ويعتبر من الخسوفات الطويلة. ونوّه إلى أن هناك كسوفا كليا للشمس سيحدث على السعودية في عام 2028، وسيتأهب العلماء في كل مكان في العالم لرؤيته حيث سيحدث في المنطقة الغربية من المملكة.

كما دعا الزعاق الجهات المعنية في المملكة لفتح السياحة العلمية في هذا الوقت.

وقال أيضا إن حوادث الخسوف والكسوف من الفوائد الكونية الطبيعية والمألوفة، ولا تزيد عن 7 حالات خسوفية وكسوفية في العام، كما أنها لا تقل عن حادثتين.

وأشار إلى أن خسوفات القمر ترى عادة من نصف الكرة الأرضية لمن كان عندهم شروق القمر، لأن ظل الأرض الذي يختلف فيه القمر يكون عظيما، أما كسوف الشمس فلا يشاهد إلا في بقعة محددة من الكرة الأرضية.

وأكد أن الخسوف يعم من ناحية المشاهدة، والكسوف يخص من ناحية المشاهدة.

وأضاف أن خسوف القمر يكون بسبب دخول القمر في ظل الأرض، لأنه يدور حول الكرة الأرضية في مدار إهليجي فيحدث أحيانا أن تقع الأرض بين القمر والشمس فتحجب الأرض ظل الشمس الذي يسقط على وجه القمر فينخسف.

والقمر في حال الخسوف لا يضمحل نوره، وإنما يتحول لونه من الأبيض إلى النحاسي، والسبب في ذلك يعود إلى أن جزءا من ضوء الشمس انعكس على غلاف الأرض الغازي، ومن ثم انعكس على وجه القمر، فتحول لونه إلى اللون الأحمر النحاسي.

وكان الزعاق قد أعلن على حسابه الرسمي معلومات أطول خسوف للقمر منذ 83 عاماً، مؤكدا أن السعودية ستشهد، اليوم الجمعة 27-7-2018، أطول خسوف للقمر منذ 83 عاماً".

يذكر بأن خسوف القمر هي ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل #الأرض ضوء #الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبيا (فيكون خسوفا جزئيا).