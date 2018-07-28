الشمري: الملك سلمان وولي عهده يوجهان بدعم حجاج العراق

أكد السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير #محمد_بن_سلمان، تشدد على توجيه كل الدعم للحجاج العراقيين.

وقال إن المملكة تعمل على تقديم كل الدعم للشعب العراقي وتقف على مسافة واحدة من جميع مكوناته، مشيراً إلى أن هذا العام شهد زيادة في عدد الحجاج بما يقرب 6 آلاف حاج، ليصل إجمالي العدد إلى 38 ألف حاج.

وأشار إلى وجود تنسيق كبير مع الحكومة العراقية، موضحاً أن الناقل الجوي السعودي سوف يساهم بتفويج الحجاج لهذا العام.

وكشف الشمري لـ"العربية" أن العام القادم سيشهد فتح منفذ #عرعر تجاريا بين البلدين مع إنشاء ساحة للتبادل التجاري.

وألمح إلى أن السعودية تعمل على أن يكون إصدار تأشيرات الحج للعام القادم من بغداد.