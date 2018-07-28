شاهد.. رصد "خسوف القرن" في سماء جدة

شهدت جميع مناطق السعودية، ليلة الجمعة، خسوفاً كلياً للقمر، وصف بأنه الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.

وأوضح رئيس قسم العلوم الفلكية بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حسن بن محمد عسيري، أن القسم قام برصد وتوثيق الظاهرة من مدينة جدة من خلال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية، مشيراً إلى أن الخسوف يعد الثاني والأخير لهذا العام، حيث شهد العالم خسوفاً كلياً للقمر في منتصف شهر جمادى الأولى، شوهد جزئياً في أماكن متعددة من المملكة.

وحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت غرينتش، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، رغم أن السحب حجبت القمر في بعض الأماكن.

وبحسب العلماء فإن هذا الخسوف هو الأطول في القرن الحالي، ومر القمر بثلاث مراحل.. خسوف جزئي، ثم كلي، ثم جزئي مرة أخرى.

لكن ما يميز هذه الظاهرة الفلكية هو أنها استمرت لنحو أربع ساعات، بينما مرحلة القمر الدامي ساعة و43 دقيقة.