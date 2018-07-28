بالصور.. رصد خسوف القمر في سماء السعودية

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورا لخسوف القمر في سماء #المملكة.

وكانت مناطق السعودية جميعها، شهدت ليلة الجمعة الماضية، خسوفاً كلياً للقمر، وصف بأنه الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.

وحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت غرينتش، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، رغم أن السحب حجبت القمر في بعض الأماكن.

موضوع يهمك شهدت جميع مناطق السعودية، ليلة الجمعة، خسوفاً كلياً للقمر، وصف بأنه الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.وأوضح... شاهد.. رصد "خسوف القرن" في سماء جدة السعودية

وبحسب العلماء، فإن هذا الخسوف هو الأطول في القرن الحالي، ومر القمر بثلاث مراحل.. خسوف جزئي، ثم كلي، ثم جزئي مرة أخرى.

لكن ما يميز هذه الظاهرة الفلكية هو أنها استمرت لنحو أربع ساعات، بينما مرحلة القمر الدامي ساعة و43 دقيقة.