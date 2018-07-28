سفارة السعودية بواشنطن: تم ضبط المعتدين على المبتعثين

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، فجر السبت، ضبط المعتدين على الطالبين السعوديين ماجد المزيني وسعود الشمري، واحتجازهم وأخذ أقوالهم.

وجاء في بيان السفارة أنها تتواصل مع المحققين والادعاء العام لمعرفة ملابسات القضية.

وأكد البيان أن السفارة قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية مع الادعاء العام، وتم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس المقبل، لعرض التهم على المعتدين.

بيان من السفارة بخصوص حادثة الإعتداء الآثم على الطالبين المبتعثين في العاصمة واشنطن: https://t.co/GvJeRL9NK2 pic.twitter.com/wY4FfxsIfW — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

هذا وقامت السفارة بمتابعة حالة الاعتداء على المزيني والشمري وزميل آخر لهما، وزيارة الطالب ماجد المزيني المصاب بالمستشفى والاطمئنان عليه وعلى زوجته.

يذكر أن مبتعثا سعوديا تعرض لاعتداء دامٍ في أميركا، قبل أسبوع، دخل على إثره في غيبوبة، بسبب "جدل كروي".

الشاب المبتعث ماجد المزيني ما زال يتلقى العلاج في مستشفى جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية بسبب نزيف داخلي.

وكان تعرض مع اثنين من أصدقائه لاعتداء من عصابة عربية، أفضى إلى إصابة زميله سعود الشمري بكسور ورضوض متفرقة، فيما أصيب الثالث بجروح طفيفة مكنته من تصوير الحادثة وإبلاغ الجهات الأمنية والإسعاف، ليتم القبض لاحقاً على اثنين من الجناة.