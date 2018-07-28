صور.. استقبال أول رحلة حجاج قادمة من السودان

استقبلت وزارة الحج السعودية، اليوم السبت، أول رحلة لحجاج البحر بميناء جدة الإسلامي قادمة من جمهورية السودان وعلى متنها أكثر من 1400 حاج وسط ترحيب وحفاوة استقبال دأبت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

حضر الاستقبال مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة المهندس مروان السليماني، ومدير الميناء عطية الزهراني، وقائد أمن الميناء العميد حسن الشهراني، وعضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي الدول العربية المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف عبدالرزاق سعيد حسنين.

كما كان في استقبال الحجاج السودانيين القنصل العام لجمهورية السودان السفير عوض حسين زروق، ومساعد القنصل المشرف على شؤون حجاج السودان أحمد سر الختم، ومساعد القنصل السفير حسن سوار الذهب.

وتم خلال الاستقبال تقديم الهدايا الرمزية للحجاج من وزارة الحج والعمرة ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة مطوفي الدول العربية.

وشهدت الخدمات المقدمة للحجاج إجراءات منفذة بكل سهولة وانسيابية، وذلك منذ وصولهم الميناء وحتى انتهاء إجراءاتهم، تمهيداً لتفويجهم إلى مدينة حجاج البحر، وإلى مكة المكرمة، حيث أعرب الحجاج السودانيون من جهتهم عن سعادتهم بالبرنامج الترحيبي وحفاوة الاستقبال غير المستغربة عن المملكة حكومة وشعباً.