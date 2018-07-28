مركز الملك سلمان يوزع التمور على 11 ألف يمني بالمهرة

وزّع مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، 900 كرتون من التمور في مديريتي سيحوت ونشطون في محافظة المهرة ليستفيد منها 10,800 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

وكانت مصادر محلية في جبهة الساحل الغربي قد أفادت سابقا بأن #ميليشيات_الحوثي اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة #الحديدة واستولت على مساعدات إغاثية قدمها تحالف دعم الشرعية للسكان في مناطق التماس.

وقامت قوات التحالف بإنزال جوي لمواد إغاثة غذائية ودوائية للسكان في مناطق الاشتباك بقرى قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية في مديرية الدريهمي، إلا أن الانقلابيين اقتحموا منازل المواطنين وصادروا المساعدات الإغاثية منهم.