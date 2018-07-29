إحصاء نادر عن صحة الأسرة السعودية.. إليك ما تريد معرفته

كشفت هيئة الإحصاء في السعودية، مؤخراً، عن نتائج مسح الصحة لدى الأسر السعودية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن نتائج تتعلق بصحة الأسرة.

وقد أوضح لـ"العربية.نت" رئيس هيئة الإحصاء الدكتور فهد التخيفي، عن أبرز نتائج هذا المسح قائلاً: "الهيئة أعلنت عن تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، ضمن نتائج المسوح الجديدة التي تصدرها الهيئة، ويعد المسح الأول في مجال صحة الأسرة، وتحتوي النشرة على أكثر من 85 مؤشراً، تضمنت مؤشرات عن الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، مؤشرات عن المدخنين وغير المدخنين الذين يعيشون مع المدخنين، مؤشرات عن التأمين الصحي، مؤشرات عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها أفراد المجتمع، مؤشرات عن إجراء الفحوصات الدورية، مؤشرات عن صحة الفم والأسنان، مؤشرات عن إصابات حوادث السير والمرور، مؤشرات عن إصابات الحوادث الأخرى فضلا عن إصابات حوادث السير والمرور، مؤشرات عن تناول الخضار والفواكه، مؤشرات عن الخصوبة والمواليد، مؤشرات وفيات الأطفال، مؤشرات عن استخدام موانع الحمل (وسائل تنظيم الأسرة) للنساء المتزوجات، مؤشرات عن الرضاعة.

الحالة الصحية

فعلى نطاق تقييم الحالة الصحية، ذكر الدكتور التخيفي: "أظهرت النتائج أن نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً (94.2%) من السكان (15 سنة فأكثر) حسب تقييمهم لحالتهم الصحية، ونسبة الذكور (94.9%)، ونسبة الإناث (93.2%) بالنسبة لإجمالي السكان، وأما بالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً (93.5%)، ونسبة الإناث السعوديات (91.7%)، ونسب السكان بالمملكة الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغ أعلاها في منطقة الرياض (95.6%)، وأدناها في منطقة الباحة (91.4%)، نسب السكان السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جداً بلغ أعلاها في منطقة الحدود الشمالية (95.2%)، وأدناها في منطقة الباحة (89%)".



وأضاف الدكتور التخيفي: "حول نسب الإصابة بمرض السكري فقد بلغت نسبة الذين تم تشخصيهم من قبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري (8.5%) بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر)، وهو أكثر انتشاراً بين الذكور (8.7%)، مقابل الإناث (8.3%)، وقد بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين (10.1%)، وبلغت نسبة الإصابة بين الذكور السعوديين (10.4%) مقابل (9.8%) لدى الإناث السعوديات، وتزداد نسبة الإصابة بمرض السكري (المشخص) مع ازدياد العمر وبشكل ملحوظ عند عمر الـ 40 سنة فما فوق، وتبلغ أقصاه عند سن 65 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري عند هذا العمر لدى السكان السعوديين (51.6%)، أما أعلى نسب الإصابة بمرض السكري (المشخص) بين السعوديين سجلت في مناطق (مكة المكرمة، عسير، تبوك، حائل والباحة) نحو (11%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة جازان (8%)".

أمراض السرطان

وبلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخصيهم بأنهم مصابون بأحد أمراض السرطان 0.17%، فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين 1.14%، وأظهرت النتائج أن معدلات انتشار أمراض القلب والشرايين (المشخصة) ترتفع بشكل ملحوظ مع ازدياد العمر وبشكل حاد عند سن الـ 50 فما فوق.

وعلى نطاق صحة الفم والأسنان، فقد بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين لديهم مشاكل في صحة الفم والأسنان بين السكان بالمملكة نسبة (26.3%)، وأظهرت النتائج أن الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان ترتفع بشكل منتظم مع ازياد العمر لتصل بين السعوديين إلى (48.7%) عند فئة العمر (65 سنة فأكثر)، وأنَّ نسب الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان لجملة السكان (15 سنة فأكثر) بلغ أعلاها في منطقة تبوك نحو (51.3%)، وأدناها في منطقة جازان (13.4%)، وأن نسب الإصابة بمشاكل صحة الفم والأسنان للسعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ أعلاها في منطقة تبوك نحو (51.5%)، وأدناها في منطقة جازان (15.9%).

كما أظهرت نتائج مسح صحة الأسرة أن معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات بلغ 2.35%، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي بالمملكة (2) مولود لكل امرأة من النساء في المملكة، وبلغت نسبة الولادات التي تمت من قبل أطباء مختصين 99.7%.

تنظيم الأسرة

كما أظهرت النتائج نسب استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بين النساء (15-49 سنة) حيث بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بين النساء (15 – 49 سنة) بالمملكة (30.9%)، في حين بلغت نسبة الاستخدام بين النساء السعوديات (29.1%)، وحول انتشار تناول القدر الكافي من الخضراوات والفواكه بين السكان (15 سنة فأكثر) فقد أظهرت النتائج أنَّ نسبة السكان والسكان السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يتناولون القدر الكافي من الخضراوات والفواكه بلغت (10.4%) والذكور (10.4%) والإناث (10.5%)، والذكور السعوديين (10.8%) والإناث السعوديات (11%).



أما ما يخص وفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالمملكة (8.9) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبلغ المعدل بين الإناث (9.7) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبلغ لدى الذكور (8.0) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات الإناث السعوديات دون سن الخامسة قد بلغ (10.8) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات الذكور السعوديين دون سن الخامسة (7.9) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.



وفيما يخص التأمين الصحي فقد أظهرت النتائج أن (37.1%) من السكان بالمملكة حاصلون على تأمين صحي، وأعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين السعوديين سجلت في المنطقة الشرقية (29%) وأدنى نسبة سجلت في منطقة الباحة (1.6%)، أعلى نسبة حاصلين على التأمين الصحي بين غير السعوديين سجلت في منطقة مكة المكرمة (86.3%)، وأدنى نسبة سجلت في منطقة جازان (26.3%).