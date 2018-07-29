الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ قيمتها مليار ريال

أزالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع الجهات المختصة تعديات على أراضٍ حكومية تقع في وادي نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، بعد وضع لوحات "أملاك خاصة" عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قبل الجهات المختصة.

كما أثمرت جهود الهيئة عن نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض أخرى في ظهرة نمار بمساحة تقدر بأكثر من مليون و300 ألف متر مربع، وتم على إثر ذلك نقضه من قبل المحكمة القضائية المختصة، كما تم اكتشاف تزوير صك على أرض بيضاء بمساحة 19 مليون متر مربع تقع جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، وأحيلت القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقالت نزاهة في بيان نشرته وكالة (واس) السعودية إن "ذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030، وتنظيم الهيئة، وما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتُذكّر بمسؤولية الجميع في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، والمحافظة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وعدم تعطيل مشاريع التنمية".

كما شكرت نزاهة كل من بلّغ أو أسهم من المواطنين أو المقيمين في كشف وقائع الفساد، والجهات المختصة على تعاونها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله.

ودعت الهيئة "الجميع إلى التبليغ عن أي تعديات تطال ممتلكات الدولة، لمنع اعتداء كائناً من كان عليها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي "خدمة البلاغات" في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق تطبيق "نزاهة" على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم 0112645555، أو البريد، أو البرقية، أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة 19991 "، على ما ورد في الوكالة السعودية نقلاً عن نزاهة.