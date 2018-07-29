السعودية تستقبل 25 ألف حاج يمني

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، بالحجاج اليمنيين لحج هذا العام 1439هـ، مؤكداً أن حكومة السعودية أنهت إجراءات تفويج 25 ألف حاج يمني من محافظات اليمن كافة دون استثناء أو تمييز، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، السبت، أنها أنهت الترتيبات والاستعداد لاستقبال الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة الذين يبدأ توافدهم لزيارة بيت الله الحرام في 20 ذي القعدة 1439هـ.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات لاستقبال 25 ألف حاج يمني من كل المحافظات اليمنية، وذلك عبر المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، منفذ الوديعة.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "انتهينا من الترتيبات فيما يتعلق بالنقل والتغذية والسكن والتأشيرات، ولم يبق الآن إلا دخول حجاج اليمن من منفذ الوديعة، وتفويجهم ونقلهم إلى المشاعر المقدسة".

وأضاف عطية: "سيصل هذا العام قرابة 25 ألف حاج يمني من كل مناطق اليمن، سواء الخاضعة للحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي".

وقال: "نحن على أمل أن يكون موسم الحج متميزاً ومتيسراً، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تقدم التسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام".

ودعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني حجاج اليمن كافة إلى "الانشغال بمناسك الحج وترك الخلافات السياسية خارج الحدود، فالحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال"، مطالباً "بالالتزام بتعليمات الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية وتوجيهات وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية من أجل حج سليم".

ويجري منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران عمله الدؤوب والمستمر على مدار الساعة لاستقبال الأفواج الأولى من حجاج الجمهورية اليمنية، وإنهاء إجراءات دخولهم الأراضي السعودية حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى، استكمل شباب الفرق الميدانية في منفذ الوديعة اليمني إعداد نصب خيم استراحة الحجاج واللجان المساعدة في خدمة تفويج الحجاج، والحمامات المتنقلة وخزانات المياه، استعداداً لاستقبال الحجاج على طريق بدء عملية التفويج المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة.