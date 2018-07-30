اجتماع أمني في منى لبحث سلامة الحجاج

رأس قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الأحد، اجتماع قيادة قوات أمن الحج بمقر الأمن العام في منى، لتولي مهامها لأعمال موسم حج هذا العام 1439هـ، بحضور نائب قائد قوات أمن الحج، وقادة قوات أمن الحج كافة.

وبحث الاجتماع استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسكهم.

وأكد الحربي أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وما توفره الدولة من إمكانات لا محدودة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما نوه قائد قوات أمن الحج بأهمية الإشراف المباشر للقيادات على مراحل الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، وحث رجال الأمن على "التفاني لبذل ما يرضي الله عز وجل كل في مجاله وموقعه العملي".

وبيّن أن نجاح تنفيذ خطط الحج يتطلب من الجميع بذل قصارى جهودهم للحفاظ على الارتقاء المستمر في مستوى تحقيق أهداف المهام الأمنية، وحث الجميع على رفع وتيرة الإعداد للمرحلة القادمة التي يكتمل فيها وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعمل بوتيرة تتوحد فيها مجمل الجهود والخطط، وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

كذلك استعرض، خلال الاجتماع، الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة التي روعي فيها استعراض المستجدات والخطط المستحدثة وسبل تنفيذها، فضلاً عن بحث الأنظمة التقنية الخاصة بالتحقق من حصول الحجاج على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين.

وأكد قائد قوات أمن الحج أهمية منع وصول الحجاج غير النظامين للمشاعر واستمرار ذلك بتفعيل دوريات المتابعة الميدانية واستمرار متابعة المخالفين لنظام الحج داخل المشاعر.