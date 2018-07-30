السعودية: علاج فيروس الكبد متوفر وبنسبة شفاء 95 %

قال #وزير_الصحة_السعودي #توفيق_الربيعة، الاثنين، إن #علاج_فيروس_الكبد_سي متوفر الآن وبنسبة شفاء تتجاوز الـ95% بعد أن كان من الأمراض المستعصية.

وأضاف الربيعة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "نسعى للقضاء عليه بشكل كامل".

بفضل الله وحمده علاج فيروس الكبد سي الآن متوفر وبنسبة شفاء تتجاوز الـ ٩٥٪، بعد أن كان من الامراض المستعصية.

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للحصول على العلاج اتصل بـ ٩٣٧.

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نسعى للقضاء عليه بشكل كامل في السعودية. https://t.co/PdpPHGme2H — توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 30, 2018

وكانت وزارة الصحة قد شددت يوم أمس على ضرورة الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في بعض الحالات.

وأوضحت الوزارة، أن ضمن الحالات استلام كمية من دم المتبرع وبالأخص إن كان المتبرع مصابًا بالمرض، أو الخضوع لحقن غير نظيفة.

وأيضًا يجب الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في حالة عمل غسيل الكلى، أو إن كانت الأم مصابة بالفيروس.

ولفتت الصحة إلى أن فيروس سي لا ينتشر من خلال الطعام والماء والملامسة.

وأكدت الصحة أن التهاب الكبد مرض معدٍ تسببه عدوى فيروسية تؤثر على الكبد وتضر خلاياه، وقد يكون الضرر الناتج مؤقتًا أو دائمًا.