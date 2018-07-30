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السعودية: علاج فيروس الكبد متوفر وبنسبة شفاء 95 %

المصدر: العربية.نت
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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قال #وزير_الصحة_السعودي #توفيق_الربيعة، الاثنين، إن #علاج_فيروس_الكبد_سي متوفر الآن وبنسبة شفاء تتجاوز الـ95% بعد أن كان من الأمراض المستعصية.

وأضاف الربيعة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "نسعى للقضاء عليه بشكل كامل".

وكانت وزارة الصحة قد شددت يوم أمس على ضرورة الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في بعض الحالات.

وأوضحت الوزارة، أن ضمن الحالات استلام كمية من دم المتبرع وبالأخص إن كان المتبرع مصابًا بالمرض، أو الخضوع لحقن غير نظيفة.

وأيضًا يجب الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في حالة عمل غسيل الكلى، أو إن كانت الأم مصابة بالفيروس.

ولفتت الصحة إلى أن فيروس سي لا ينتشر من خلال الطعام والماء والملامسة.

وأكدت الصحة أن التهاب الكبد مرض معدٍ تسببه عدوى فيروسية تؤثر على الكبد وتضر خلاياه، وقد يكون الضرر الناتج مؤقتًا أو دائمًا.

كلمات دالّة

#توفيق الربيعة, #علاج فيروس الكبد سي, #وزير الصحة السعودي

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