توقف قلبه 30 دقيقة.. وأنقذه فريق طبي سعودي

نجح فريق طبي سعودي في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة قلبية حادة، تسببت في توقف قلبه لمدة 30 دقيقة، في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض.

وأوضح رئيس قسم العناية المركزة الدكتور عائض عسيري أنه تم قبول الحالة عن طريق نظام إحالة لإجراء القسطرة القلبية، لافتاً إلى أن حالة المريض كانت حرجة، ولا يمكن نقلها بالوسائل والإمكانات المتبعة في مثل هذه الحالات، فجرى نقله بواسطة دعم جهاز الإيكمو.

وبيّن عسيري أن الحالة لم تستجب للإنعاش الطبي، إلا أن الفريق تمكن من تركيب الجهاز، الذي عمل على دقات القلب وانتظامها، وجرى ضخ الدم بنجاح، ومن ثم أجريت القسطرة القلبية.

من جانبه، قال استشاري القسطرة القلبية الدكتور سامي الأسمري، إن الفريق الطبي تبيّن له وجود تضيّقات كثيرة في الشرايين التاجية بدرجات مختلفة، وفي مثل هذه الحالة من الجلطات القلبية المصحوبة بصدمة قلبية يتطلب الأمر فتح جميع الشرايين، مما يصعب عملية التدخل.

وأشار الأسمري إلى أن وجود المريض على جهاز الإيكمو ساعد في دعم علامات المريض الحيوية، حيث تم توسيع جميع الشرايين بالبالون والدعامات بنجاح.