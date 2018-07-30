فيديو.. هذه أسرار الأدلة الجنائية في كشف المجرمين

كشف مسؤول في قسم الأدلة الجنائية السعودية لـ"العربية.نت" عن أسرار القبض على المجرمين بمساعدة أدوات متطورة.

وأكد النقيب عبدالله العمري لـ"العربية.نت" أنه "لا يمكن أن تخرج من موقع حادثة بلا دليل، فالأدلة الجنائية لديها إمكانيات مذهلة حتى لو تم مسح الآثار". وفي هذا السياق، شدد العمري على ضرورة مساعدة رجال البحث الجنائي بالحفاظ على الأدلة، وعدم العبث بموقع الحادثة، ليتم القبض على المجرمين بأسرع وقت.

وجاء حديث العمري على هامش "ملتقى عطاء التوعوي التطوعي" الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بـ"وكالة شؤون الشباب بالمنطقة الشرقية"، والذي استمر أربعة أيام بمشاركة 70 متطوعا ومتطوعة.

من جهته، أوضح محمد السويلم، المشرف على الملتقى، أن هدف هذا الحدث هو "نشر ثقافة الوعي من حيث العطاء والأمن والسلامة والصحة والتخصصات الدراسية، مع التركيز على ترفيه المجتمع ونشر الوعي التطوّعي لبناء مستقبل يليق برؤية 2030".

من جانبه، بيّن مدير الملتقى وليد الراشد أن أركان الملتقى تضمنت "طرقا مبتكرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر ذو الدخل المحدود"، بالإضافة إلى "المشاركة التثقيفية البارزة من الجهات الحكومية".