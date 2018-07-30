ماذا قال المبتعث السعودي المصاب في أميركا؟

كشفت زوجة المبتعث السعودي، ماجد المزيني، الذي تعرض لاعتداء بعد جدال كروي في واشنطن، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها.

أحلام القحطاني زوجة المصاب، أوضحت لـ"العربية.نت" أن "أولى العبارات التي ذكرها بعد أن أفاق من الغيبوبة التي استمرت أربعة أيام قال: حسبي الله عليكم، ما تخافون الله، والله ما أخليكم، ليه خليتوهم يروحون، فظل يرددها وهو بالعناية المركزة وتحت الملاحظة في مستشفى جورج واشنطن".

موضوع يهمك تعرض مبتعث سعودي لاعتداء دامٍ في أميركا، قبل أسبوع، دخل على إثره في غيبوبة، بسبب "جدل كروي".الشاب المبتعث ماجد المزيني... تفاصيل الاعتداء على مبتعث سعودي بأميركا بعد "جدل كروي" السعودية

وطمأنت القحطاني المجتمع السعودي الذي حرص على معرفة تفاصيل الحادثة، والوضع الصحي لزوجها، أنه في تحسن مستمر واستجابة واضحة بعد توقف النزيف الداخلي والتئام بعض الكسور، والتي حظيت بمتابعة واضحة من سفارة المملكة في أميركا.

وأكدت السفارة السعودية في أميركا، في بيان سابق، تعيينها محامياً لمتابعة حيثيات القضية مع الادعاء العام، وتم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس المقبل لعرض التهم على المعتدين.

يذكر أن المزيني تعرض لاعتداء دامٍ في أميركا، مع اثنين من أصدقائه، أدى إلى إصابة زميله سعود الشمري أيضاً بكسور ورضوض متفرقة، فيما أصيب الثالث بجروح طفيفة، وتمكن من تصوير الحادثة، وإبلاغ الجهات الأمنية والإسعاف، ليتم القبض لاحقاً على اثنين من الجناة.