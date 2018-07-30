416 ألف حاج وصلوا السعودية جواً عبر مطاري جدة والمدينة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن 416 ألفا و86 حاجاً وصلوا إلى المملكة جواً على متن 2010 رحلات حطت في مطاري "الملك عبدالعزيز الدولي" في جدة، و"الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي" في المدينة المنورة، وذلك منذ انطلاق موسم حج هذا العام مطلع ذي القعدة الجاري حتى يوم أمس الأول السبت 15 ذي القعدة.

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وبلغ عدد ضيوف بيت الله الحرام القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نحو 117 ألفا و441 حاجا، وصلوا عبر 651 رحلة، بزيادة في أعداد الحجاج بنسبة 7% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ.

أما عدد الحجاج القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فبلغ نحو 298 ألفا و645 حاجا، قدموا إلى المدينة المنورة عبر 1359 رحلة طيران. وسجل المطار نسبة نمو في أعداد الحجاج القادمين تقدر بـ3% قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد وفّرت الهيئة العامة للطيران كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، وهيأت مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليستوعب 3800 حاج في الساعة للقدوم، و3500 حاج في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار 7000 راكب في صالة القدوم، و12 ألف راكب في المناطق خارج الصالة. كما أن الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد أكثر من 91 ألف حاج قادم، و84 ألف حاج مغادر، وتتسع الصالات لـ312 رحلة بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة. كما يحتوي المجمع على فندق مكون من 123 غرفة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 90 ألف متر مربع، وتحتوي على منطقة للبلازا الخارجية تحت الخيام والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع، كما يخدم مجمع صالات الحج والعمرة ما يقارب مليون حاج سنوياً، بالإضافة إلى ما يقارب 9 ملايين معتمر سنوياً.

وفي المدينة المنورة، تم تجهيز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لاستقبال الحجاج القادمين جواً، عبر تهيئة 102 منصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج مقسمة على صالات الحج وصالة الوصول الدولي، و9 سيور للأمتعة، و222 موقفاً لباصات الحجاج، إضافة إلى تجهيز صالة خاصة لإنهاء إجراءات حجاج المسار السريع (ضمن "مبادرة طريق مكة") لاستقبال حجاج دولتي ماليزيا وإندونيسيا بعد أن يتم إنهاء إجراءات الجوازات لدخولهم إلى المملكة العربية السعودية من مطارات القدوم.