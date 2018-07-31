إناء عسل سعودي يستعد لدخول موسوعة "غينيس"

تستعد منطقة المجاردة التابعة لمنطقة عسير إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إثر صنعها لأكبر إناء للعسل في العالم.

الإناء استغرق تجهيزه 10 أعوام وفق مواصفات عالمية.

فمحافظة المجاردة جنوب السعودية تشتهر بكثافة أشجارها وكثرة النحالين فيها، وبدأت فكرة صنع أكبر إناء للعسل في العالم للمنافسة على الدخول في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وبحسب صاحب الإناء: "تشتهر المنطقة الجنوبية بكثافة النحالين وكثرة النحل بها لكثرة الأشجار بالمنطقة الجنوبية في جبالها وسهولها".

وقد استغرق تجهيز الإناء 10 أعوام وفق المواصفات العالمية، وكسباً للوقت بدأت مرحلة التعبئة من العسل الصافي بأنواعه.. السدر والشوكة والضهيانة، وذلك على مراحل زمنية متفرقة.

وأضاف صاحب الإناء: "شاركت في مهرجانات عدة وبالتحديد في عام 1438هـ /1439هـ، وبداية الفكرة 1430هـ على أكبر إناء عسل في العالم لقي استحسان الجمهور وجميع المشاهدين والزوار، فعملت إناء يتسع لـ 8 أطنان أي 8000 كيلو".

واختتم محمد عبده رحلته في إنجاز الإناء الذي استغرق جل وقته ليحقق بذلك حلمه بعد انضمامه للموسوعة خلال الأيام المقبلة.